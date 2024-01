LVMH, Frédéric Arnault nominato CEO della divisione Orologi

LVMH

(Teleborsa) -, colosso francese del lusso, ha annunciato una serie di nomine all'interno della Divisione Orologi e Gioielli. La più importante è la nomina di, 28enne quarto figlio di Bernard Arnault, a, la nuova divisione responsabile di marchi presigiosi come Hublot, TAG Heuer e ZenithFrédéric Arnault è. Riporterà a Stéphane Bianchi, CEO della divisione Watches & Jewelry di LVMH. Dopo aver guidato con successo la trasformazione e l'accelerazione di TAG Heuer negli ultimi 6 anni, il suo nuovo ruolo all'interno della divisione Watches & Jewelry garantirà "una crescita forte e sostenibile per le maison di orologi e rafforzerà il ruolo di LVMH nel settore dell'orologeria", si legge in una nota.Tra le altre nomine,, CEO di Zenith dal 2017, è nominato CEO di TAG Heuer.succede a Julien Tornare come CEO di Zenith. Julien Tornare, Benoit de Clerck e, CEO di Hublot, riporteranno a Frédéric Arnault.