Stevanato Group, Franco Stevanato nominato CEO. Franco Moro resta in CdA

Stevanato Group

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha nominato, attuale Executive Chairman,. Stevanato succede a Franco Moro, il cui contratto di lavoro durerà fino al 30 giugno 2024. Moro rimarrà nel CdA.La mossa non era attesa edel cambio di CEO.Franco Stevanato ha espresso "" a Moro per il "prezioso contributo al gruppo. Negli ultimi cinque anni, Franco ha svolto un ruolo fondamentale nel contribuire a guidare l'azienda attraverso le sfide della pandemia globale di COVID-19, espandere la nostra impronta industriale globale per soddisfare la crescente domanda dei clienti e promuovere la standardizzazione globale dei nostri siti di produzione per migliorare efficienza operativa".Moro ha detto di essere "onorato di aver ricoperto la carica di CEO e grato di aver preso parte all'evoluzione della società". "e che la società farà leva su tutto ciò che abbiamo realizzato e avviato negli ultimi tempi", ha aggiunto.Franco Stevanato ricopre la carica di presidente dal 2021 e in precedenza. È stato responsabile della guida dell'espansione globale della società negli ultimi due decenni, dell'espansione del portafoglio diversificato di prodotti, della creazione di centri di eccellenza tecnologica, del miglioramento delle capacità di ricerca e sviluppo e della guida della società attraverso la sua offerta pubblica iniziale (IPO).