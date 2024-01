Saldi: Confcommercio e Federazione Moda Italia ricordano le regole da seguire per il corretto acquisto

(Teleborsa) - Sono ufficialmentefatta eccezione per la Valle d'Aosta (dove sono già iniziati due giorni fa) e del Trentino Alto Adige, dove la partenza degli sconti è diversificata tra i Comuni turistici e tutti gli altri, mentre a Trento e provincia i commercianti possono decidere in modo autonomo quando effettuarli. "Saranno, il cui inizio coincide con l'ultimo weekend di festività natalizie, per un giro d'affari di 4,8 miliardi di euro e una spesa pro capite di circa 137 euro" fa sapere l'"Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani", ha osservato il, secondo il quale questi saldi rappresentano "un'eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti".Sono proprio Confcommercio e Federazione Moda Italia a ricordare queste regole. Per prima cosa, ricordare cheè generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online, i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati.Tutto è rimesso alla discrezionalità del negoziante.da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. È meglio, quella di composizione e quella di manutenzione. È sempre buona abitudine, poi,Dall'anno scorso sono infatti entrate in vigore alcune novità sui saldi che obbligano i negozianti a mostrare il doppio prezzo, sia quello ribassato che quello praticato nei 30 giorni precedenti. Se si hanno dubbi sulla percentuale di sconto o il prezzo non sembra corretto, meglio chiedere chiarimenti al negoziante.