Lufthansa, concessioni ad Antitrust Ue per via libera acquisizione 41% di Ita Airways

(Teleborsa) -tra queste quelle sugli slot di Milano Linate, per avere il via libera all'. Un'offerta, quella della compagnia tedesca che arriva a pochi giorni dalla scadenza della prima fase dell'indagine Ue nell'operazione, prevista per il 15 gennaio. È quanto riferisce l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier.L'dovrà decidere se dare luce verde alle nozze Ita Airways-Lufthansa oppure andare avanti con gli approfondimenti e passare così allache prevede altri 90 giorni lavorativi per l'indagine. Bruxelles ha ricevuto la notifica dell'il 30 novembre scorso.Fin dall'inizio dell'indagine la lente dell'Antitrust Ue ha puntato dritto sullesoprattutto gli hub targati Lufthansa, da Linate e Fiumicino a Francoforte e Monaco, passando per Vienna, Bruxelles e Zurigo.con l'opzione di rilevare tutte le azioni rimanenti in mano al Tesoro in un secondo momento e salire così al 100% della newco. Nell'ambito dell'accordo,si è impegnato in un aumento di capitale di 250 milioni di euro, si tratta della terza e ultima tranche del finanziamento complessivo da 1,35 miliardi di euro già autorizzato dall'Ue.