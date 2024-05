Ita, Lufthansa e Mef presentano un nuovo pacchetto di impegni alla Commissione

Lufthansa

(Teleborsa) -e ilprovano a convincere laa dare il via libera all'operazione Ita. Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti è stato presentato a Bruxelles un nuovo pacchetto di impegni. Le fonti europee dell'agenzia di stampa parlano però ancora di "pochi" e "lenti" progressi. Le ulterioripresentate in queste ore da Lufthansa e Mef riguardano gli slot a Milano-Linate che non sembrano però essere sufficienti al momento per far cambiare idea alla Commissione Ue che punta ad una soluzione più solida sulle rotte a lungo raggio daversoSu questo ultimo punto l'offerta di mantenere separate per un biennio le attività di Ita e Lufthansa – che controlla già un'ampia fetta di mercato con la sua joint venture formata con– non è stata modificata dalla compagnia tedesca. Al termine del biennio la Commissione dovrebbe però poi autorizzare l'unione delle le attività. Bruxelles inoltre ha chiesto a Lufthansa di rinunciare ai ricavi della jv dai voli Italia-Usa o alla parte di fatturato di Ita sullo stesso segmento. Secondo fonti tedesche citate da Ansa l'eventuale esclusione di Ita dall'alleanza rappresenterebbe un duro colpo soprattutto per la newco. Le stesse fonti ritengono inoltre che il via libera all'operazione sia diventato "sempre più politico".Nelle prossime ore andranno avanti lecon Bruxelles che vorrebbe avere un'idea più chiara entro i primi giorni di giugno. Il termine ultimo per laè stato fissato invece per il 4 luglio.Sull'argomento è arrivo il commento del ministro delle Imprese e del Made in Italy,. Quello di Ita Airways e Lufthansa è un "ottimo progetto, pienamente sostenibile all'interno delle regole europee" e "aspettiamo le decisioni Ue con fiducia", ha dichiarato il ministro a margine della presentazione di "Heysun", l'expo della transizione energetica che si terrà a Misterbianco (Catania) dal 25 al 27 settembre. "Penso che il ministero dell'Economia e la stessa azienda abbiano fornito tutte le informazioni necessarie", ha aggiunto.