Pandora, risultati 2023 superano le attese

(Teleborsa) -, azienda danese di produzione e distribuzione di gioielleria, ha comunicato che "dopo una forte chiusura del 2023" con una crescita organica a doppia cifra nel quarto trimestre e una solida redditività, iper l'intero anno comunicata lo scorso novembre.La crescita organica neldel 2023 è accelerata al +12%, sostenuta dalla crescita LFL (Like-for-Like) del +9%. Inel quarto trimestre sono stati pari a 10,8 miliardi di corone danesi (1,45 miliardi di euro), in aumento rispetto a 9,9 miliardi dell'anno precedente, mentre l'è salito a 3,7 miliardi di corone (0,5 miliardi di euro) da 3,2 miliardi di corone.Come risultato della forte performance del quarto trimestre, la crescita organica per l'ha raggiunto il +8%, al di sopra della previsione precedentemente comunicata di "da +5% a +6%". Il margine EBIT per il 2023 è arrivato al 25%, in linea con la guidance della società di "circa 25%". Il fatturato dell'intero anno è stato pari a 28,1 miliardi di corone, rispetto a 26,5 miliardi nel 2022, mentre l'EBIT è salito a 7,0 miliardi di corone da 6,7 miliardi di corone."Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati durante la stagione di punta e di come abbiamo chiuso il 2023 - ha commentato, Presidente e CEO di Pandora - È chiaro che il nostro marchio ha una buona risonanza tra i consumatori e continua a guadagnare forza".