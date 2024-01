Solid World Group, nel 2023 raggiunta quota 10.000 clienti

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, nel 2023 ha, per lo più imprese italiane operanti nei settori più rilevanti dell'industria manifatturiera. Lo afferma l'AD e presidentenella lettera agli stakeholders della società a chiusura dell'esercizio 2023.Rizzo spiega anche che la società nel 2023 ha, estendendo la presenza globale e puntando verso una prospettiva di espansione internazionale. "Questo approccio mira a rendere il Gruppo industriale più versatile, caratterizzato da aziende distribuite non solo nel territorio italiano ma anche all'estero - si legge nella lettera - Tale azione è finalizzata a cogliere al meglio le opportunità offerte dai mercati, decentralizzando i servizi offerti".Secondo l'AD, "l'unione dei settori biomedicale e fotovoltaico con il nostro core business nella stampa 3D industriale ci posiziona come un". Inoltre, "nel corso dell'esercizio, abbiamo continuato a razionalizzare e semplificare la struttura societaria per ottenere maggiore efficienza, economie di scala e sinergie, permettendoci di rispondere in modo tempestivo alle opportunità emergenti sul mercato".