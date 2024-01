Zona Euro, la fiducia dell'economia aumenta a dicembre

(Teleborsa) - Aumenta lanel mese di2023. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a, rispetto ai 94 punti del mese precedente. La fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e fianziari della Commissione Europea, è salita a 95,6 punti da 93,8.Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia deisi porta a -15 punti (attese per -15,1) da -16,9, migliora la fiducia dei(a 8,4 da 5,5 punti, vs attese per 4,3) e quella dell'(-9,2 da -9,5 punti, vs attese per -8,9). In aumento anche il sentiment nelle(-3,6 da -4,4 punti).L'indice sulle(Employment expectations indicator, EEI) registra un leggero incremento a 102,8 punti nell'eurozona (+0,1 pp) e a 102,4 punti nell'UE (+0,5 pp).L'(IUE) è sceso ulteriormente a dicembre (-0,9 punti a 20,8), grazie alla minore incertezza tra i consumatori sulla loro futura situazione finanziaria, nonché tra i gestori dei servizi sulla loro futura situazione aziendale.Il nuovo(LHI), che misura la percentuale di manager che si aspettano che la produzione della propria azienda diminuirà ma che l'occupazione rimarrà stabile o aumenterà, a dicembre è rimasto praticamente invariato rispetto a novembre (-0,2 punti).