BTP sindacati, domanda record a 155 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena

Crédit Agricole

Deutsche Bank

Goldman Sachs

J.P. Morgan

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato oggi due BTP sindacati , un settennale con scadenza febbraio 2031 e la riapertura di un trentennale con scadenza ottobre 2053.Nel dettaglio, il BTP settennale ha raccolto una domanda superiore a 73 miliardi di euro, mentre il trentennale ha ricevuto ordini per oltre 82 miliardi di euro.Si tratta di unacomplessiva di 155 miliardi, che ha permesso di ridurre i rendimenti offerti di due punti base sia per la scadenza a sette anni che per quella a trent’anni.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato il mandato del collocamento ad un