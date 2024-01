Enel, acquistate azioni proprie per oltre 1,68 milioni di euro

Enel

Enel

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 2 e il 5 gennaio 2024, nell’ambito programma di acquisto di azioni proprie deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 6,6808 euro per azione, per unpari aDall’inizio del Programma, Enel ha acquistato 3.629.824 azioni proprie (pari allo 0,0357% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 22.695.476,968 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 5 gennaio complessivamente 9.514.930 azioni proprie, pari allo 0,0936% circa del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di, che in chiusura evidenzia un moderato -0,15%.