Fitch: assicuratori danni Italia e UK hanno migliori prospettive in Europa

(Teleborsa) - È probabile che glivedranno iassicurativi nel 2024. Lo afferma Fitch Ratings in un'analisi sul tema.Gli assicuratori danni in tutta Europa beneficeranno di premi più elevati, di una minore inflazione dei sinistri e di migliori rendimenti a reddito fisso, ma che quelli nel Regno Unito e in Italia sarannoGli analisti dell'agenzia di rating affermano che le prospettive settoriali per il mercato delle compagnie non vita del Regno Unito, del mercato assicurativo londinese e del settore non vita italiano nel 2024 stanno migliorando, riflettendopoiché l'aumento dei prezzi supera l'inflazione. Altrove in Europa, le prospettive del settore non vita sono neutre poiché gli aumenti dei prezzi saranno probabilmente più limitati dalla concorrenza o dalla pressione sociale.In Italia, Fitch prevede che lenel 2024, aumentando la redditività dell'underwriting."Ci aspettiamo anche un rafforzamento della redditività nel settore non automobilistico, in particolare nell', ma ladisponibile delle famiglie limiterà il miglioramento", si legge nel report.