Gruppo Volkswagen, consegne in aumento del 12% nel 2023

Volkswagen Group

(Teleborsa) -ha registrato un aumento delledel 12% anel, con il rimbalzo che è stato guidato dall'Europa Occidentale (-21% a 3,27 milioni di veicoli) e dal Nord America (+18% a 0,99 milioni di veicoli). Aumento contenuto (+2% a 3,24 milioni di veicoli) per la Cina.Il gruppo automobilistico tedesco ha venduto 770.000(BEV), in crescita del 35% su base annua. La quota di BEV sulle consegne totali è stata dell'8,3%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto all'anno prima.