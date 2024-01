Tesoro, emessi 10 miliardi di nuovi BTP a 7 anni. Tasso 3,548%

(Teleborsa) - Ilha emesso 10 miliardi di euro di nuoviad un prezzo di 99,880 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,548%. Il titolo ha scadenza 15 febbraio 2031, godimento 16 gennaio 2024 e tasso annuo del 3,50%, pagato in due cedole semestrali.Lo fa sapere il MEF comunicando i risultati dell’ emissione dual tranche tramite sindacato di un nuovo BTP a 7 anni e della riapertura del BTP a 30 anni in corso di emissione.Per quanto riguarda la riapertura delcon scadenza 1 ottobre 2053 e cedola 4,50%, l’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 100,560 corrispondente ad un rendimento lordo del 4,515%.Ildelle suddette operazioni è fissato per il prossimo 16 gennaio.Il MEF ha affidato il mandato del collocamento ad un pool di banche: Banca Monte dei Paschi di Siena, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs e J.P. Morgan.Con un successivo comunicato, riferisce il MEF, saranno specificati l'ammontare e la composizione della domanda.