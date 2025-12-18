Enel, ok CdA a emissione di prestiti obbligazionari ibridi fino a 2 miliardi di euro nel 2026

Enel

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, colosso energetico italiano, ha, entro il 31 dicembre 2026, dinon convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo complessivo pari a, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso collocamenti privati.I nuovi prestiti, se emessi, avranno la finalità didi Enel in circolazione nonché di rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e finanziaria.Il CdA ha inoltredelle nuove obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l'importo, la valuta, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento e l'eventuale quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.