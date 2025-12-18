Enel, ok CdA a emissione di prestiti obbligazionari ibridi fino a 2 miliardi di euro nel 2026

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Enel
, colosso energetico italiano, ha autorizzato l'emissione
, entro il 31 dicembre 2026, di uno o più prestiti obbligazionari
non convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo complessivo pari a 2 miliardi di euro
, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso collocamenti privati.
I nuovi prestiti, se emessi, avranno la finalità di rifinanziare obbligazioni ibride
di Enel in circolazione nonché di rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e finanziaria.
Il CdA ha inoltre delegato all'AD il compito di decidere in merito all'emissione
delle nuove obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l'importo, la valuta, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento e l'eventuale quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.