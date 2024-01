Bending Spoons acquisisce le attività digitali di Mosaic Group

IAC

(Teleborsa) -, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, ha siglato un, controllata di software mobile del gruppo statunitense. Secondo i termini dell'accordo, Bending Spoons acquisirà le risorse di Mosaic Group, inclusa la sua suite di prodotti digitali che contiene popolari app mobili come Clime, Robokiller e iTranslate, nonché la sua proprietà intellettuale."Non vediamo l'ora di accogliere la raccolta di app Mosaic nel portafoglio di Bending Spoons enegli anni a venire", ha commentato il CEO di Bending Spoons,. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024.Mosaic è statanella transazione, ha scritto Bloomberg, citando una fonte a conoscenza della situazione. Inoltre, nessuno dei 330 dipendenti di Mosaic entrerà a far parte della nuova società.