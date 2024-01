DayDayCook acquista la maggioranza dell'italiana G.L. Industry

DDC Enterprise

(Teleborsa) -(DayDayCook), azienda statunitense attiva nel mondo content-driven food consumption, ha firmato un, un produttore italiano di piatti pronti asiatici. L'operazione favorirà l'espansione internazionale di DayDayCook e sarà finanziata con una combinazione di cash e azioni DDC. Il closing avverrà nel primo trimestre del 2024.GLI produce cibi asiatici pronti da cuocere e da riscaldare per la GDO e il canale Horeca. GLI vende i suoi prodotti in private label e con i marchi propri Asiamama e Sushimama in oltre 7.000 punti di vendita. La società ha recentemente investito in macchinari all'avanguardia e attualmente gestisce due impianti di produzione, che le consentiranno di incrementare il proprio, pari a, pioniere della cucina asiatica in Italia e imprenditore seriale, ha fondato GLI nel 2014 a Reggio Emilia come polo di produzione per i suoi ristoranti Sushiko - la più grande catena di ristoranti giapponesi all-you-can-eat presente in Italia e in Spagna.