Edil San Felice si aggiudica commessa da oltre 4 milioni di euro da ASPI

Edil San Felice

(Teleborsa) -, Società Benefit, primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia si è aggiudicata una commessa da, per un valore complessivo di euro 4.083.408,45, per la manutenzione ordinaria e ricorrente nel tratto autostradale del Tronco di Direzione DT3 - Bologna.L’accordo, die con opzione di rinnovo per un massimo di 24 mesi, è stato siglato a seguito della partecipazione ed aggiudicazione ad una gara europea a procedura aperta promossa da Autostrade per l’Italia. L'avvio dei lavori è programmato per il primo quadrimestre dell'anno in corso. Tale aggiudicazione rappresenta per Edil San Felice un ulteriore passo avanti nell’espansione delle attività di manutenzione ordinaria e ricorrente al di fuori del territorio campano, in linea con le linee strategiche di crescita promosse in sede di IPO.La nuova sede operativa di Bologna ha permesso alla società di ampliare la propria capillarità sul territorio nazionale e di porsi come interlocutore di riferimento per i principali committenti autostradali nel campo della manutenzione ordinaria e straordinaria anche nel centro-nord del Paese."Questa commessa non solo rafforza la nostra posizione nel settore della manutenzione ordinaria in Italia, ma conferma che il nostro percorso di crescita come primario operatore su scala nazionale sta proseguendo nella direzione giusta - commenta- L'investimento effettuato sull’apertura della nuova sede operativa a Bologna ci ha permesso di aumentare la nostra capillarità e conseguentemente la nostra competitività al di fuori della Campania, garantendoci dunque anche una crescita in termini di marginalità".