Generali diventa azionista al 100% della compagnia Danni in Cina

(Teleborsa) -ha firmato un(GCI) per un corrispettivo di circa. Al closing, Generali diventerà azionista al 100% di GCI. L'accordo fa seguito al processo di gara pubblica avviato da CNPC Capital, come annunciato sul China Beijing Equity Exchange il 2 novembre 2023. Il perfezionamento della transazione è soggetto alle approvazioni regolamentari. L'impatto stimato sul Solvency Ratio di Generali è pari a circa -1 p.p.L'acquisizione rappresenta un, consentendo a Generali di rafforzarsi con una quota sempre maggiore nel crescente mercato cinese. A chiusura dell'operazione, Generali diventerà il primo operatore straniero ad acquisire la partecipazione di controllo di una compagnia Danni da un unico ente statale in Cina, esclusivamente attraverso una procedura di asta pubblica obbligatoria."L'acquisizione è pienamente in linea con il piano strategico del Gruppo, che mira a rafforzare la nostra presenza nei principali mercati asiatici - ha commentato- Diventare l'azionista unico di GCI ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra offerta, la nostra presenza e la rete di distribuzione".Generali e CNPC Capital rimarrannoGenerali China Life Insurance Company Limited - la compagnia attiva nelcreata nel 2002, che nel 2022 ha registrato oltre 3 miliardi di euro di premi - e Generali China Asset Management Company.