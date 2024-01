Avio assume Rosario Esposito e Savio Mazzarella per migliorare operazioni e supply chain

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha assuntocomea partire da gennaio 2024, per affrontare anni "contraddistinti da un'opportunità senza precedenti per aumentare i volumi di produzione con una vasta gamma di programmi", si legge in una nota. La società di Colleferro cita un aumento della cadenza di volo di Vega C, un rapido incremento di produzione dei sistemi di propulsione di Ariane 6 e un aumento del volume di produzione dei sistemi di propulsione per la difesa.Esposito ha 30 anni di esperienza in operazioni e gestione della supply chain, gran parte dei quali sviluppati in Europa e negli Stati Uniti nell'industria aerospaziale conAviation. Il suo ultimo incarico è stato come leader di. Nella sua posizione, sarà responsabile delle operazioni industriali, della gestione della supply chain, dell’IT e del Continuous Improvement.Il nuovo COO sarà supportato da, nuovo. Anche Mazzarella si è unito ad Avio a gennaio 2024, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione dei programmi e nella gestione della supply chain nell'industria aerospaziale, avendo lavorato in Europa, Israele e negli Stati Uniti su diversi programmi aerei. Il suo ultimo ruolo è stato, dove ha lavorato ampiamente nella divisione Aerostrutture. Il manager lavorerà a tutto tondo con la nostra supply chain, dal procurement alla gestione dei fornitori alla qualità dei fornitori e alla logistica.