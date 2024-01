Iren, premio da Arera di 1,9 milioni di euro per sviluppo progetti innovativi nella gestione reti gas

Gruppo Iren

(Teleborsa) -, società del, si è aggiudicatadi contributi da parte dinell’ambito dell’iniziativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente volta a premiare progetti particolarmente innovativi nella gestione delle infrastrutture del settore del gas naturale.In particolare, Ireti Gas è stata premiata per due: il primo, qualificatosi come terzo nella classifica ARERA, prevede la realizzazione di nuovo impianto finalizzato al processo di. Grazie a questo impianto sarà infatti possibile rendere bi-direzionale il flusso di materia prima tra la rete Snam e la rete di distribuzione di gas naturale di Reggio Emilia, migliorandone l’efficienza anche attraverso l’adozione di metodi innovativi di gestione dinamica e predittiva dei flussi. Il progetto permetterà inoltre di abilitare e incrementare la capacità di re-immissione di gas rinnovabile con modalità distribuita lungo le reti di distribuzione già esistenti verso le reti di trasporto. Il progetto prevede inoltre che la quota parte di miscela di gas re-iniettato potrà indifferentemente essere composta da gas naturale, mix di gas naturale e biometano e blend di gas naturale e idrogeno, risultando pertanto hydrogen ready.Il secondo progetto premiato, denominato “”, è un progetto pilota che ha la finalità di sperimentare una modalità scalabile di decarbonizzazione parziale nelle infrastrutture per la distribuzione mediante l’utilizzo di una miscela di gas naturale e idrogeno rinnovabile prodotto per elettrolisi in sito. Nello specifico, la miscela verrà utilizzata in alcuni processi legati alle stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, con l’obiettivo di testare contestualmente una micro-rete di distribuzione locale. Si potranno valutare così l’affidabilità e la resistenza dei materiali e delle apparecchiature installati, testandone le caratteristiche tecniche durante tutto il periodo di sperimentazione.