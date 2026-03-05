Ascopiave, utile 2025 più che raddoppiato a 86,8 milioni. Dividendo di 0,16 euro

Ascopiave

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, chiude l'esercizioconpari a 244,3 milioni di Euro, rispetto ai 205,0 milioni di Euro registrati nel 2024 (+19,2%). I ricavi evidenziano una crescita legata principalmente all'incremento dei ricavi tariffari della distribuzione gas, pari a 50,3 milioni di Euro, dovuto in parte alla revisione dei costi operativi tariffari del periodo 2020-2024 previsti dalla deliberazione ARERA 87/2025/R/gas (8,6 milioni di Euro) e in parte alla variazione del perimetro di consolidamento per l'acquisizione della società AP Reti Gas North S.p.A. (39,5 milioni di Euro).Ildell'esercizio 2025 si attesta a 154,1 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 103,4 milioni di Euro dell'esercizio precedente (+49,0%). Ildell'esercizio 2025 si attesta a 92,0 milioni di Euro, rispetto ai 51,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente (+78,1%). La crescita è determinata principalmente dall'ampliamento del perimetro di consolidamento alla nuova società AP Reti Gas North S.p.A., che ha determinato un maggior risultato operativo di 13,9 milioni di Euro, e dalla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in EstEnergy. Il, pari a 86,8 milioni di Euro, evidenzia una variazione positiva di 50,3 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente (+137,9%).Nel corso dell'esercizio 2025 il Gruppo ha realizzatoin immobilizzazioni immateriali e materiali per 93,7 milioni di Euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente di 12,6 milioni di Euro. Ladel Gruppo al 31 dicembre 2025, pari a 614,2 milioni di Euro, ha registrato un incremento di 226,6 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2024.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di uncomplessivo di 0,16 Euro lordi per ogni azione che risulterà in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio alla record date), per un ammontare totale, calcolato tenendo in considerazione il numero di azioni proprie detenuto dalla Società alla data odierna, di 34,6 milioni di Euro, derivante dall'utile di esercizio. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 10 maggio 2026 con stacco della cedola in data 8 maggio 2026 (record date il 9 maggio 2026).