Agricoltura, bando Isi Inail: 90 milioni per macchinari più sicuri

(Teleborsa) - "In agricoltura. Lavoriamo per azzerare i rischi, almeno quelli connessi all'assenza di strumenti adeguati". Lo ha detto il, durante la presentazione delle linee di finanziamento degli interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore agricolo del Bando Isi 2023 - Agricoltura di Inail, che si è tenuta questa mattina al"Abbiamo lavorato con il ministro Calderone e con il sostegno di tutto il Governo, sin dal primo giorno anche per contrastare ogni forma di lavoro nero, di sfruttamento e di caporalato, anche attraverso la regolarizzazione dei flussi di ingresso e con la formazione dei lavoratori italiani e stranieri", ha continuato il Ministro Lollobrigida.Il. Si passa da 35 a 90 milioni per l'acquisto di mezzi più sicuri, risorse che sono affiancati, anche dai 400 milioni del PNRR, dedicati all'acquisto di macchinari agricoli e ai 225 milioni del Fondo Innovazione che il ministero ha scelto di investire sempre in questo settore.Grazie allo strumento di finanziamento ISI le risorse stanziate per il settore agricolo, che registrano, serviranno per promuovere e valorizzare l'impegno di aziende virtuose che puntano sulla sicurezza e salute dei lavoratori, non limitandosi agli adempimenti di legge."Vogliamo modernizzare, aumentare la produzione e migliorare la qualità di vita dei nostri agricoltori. Uno dei pilastri della nostra azione è rendere l'agricoltura più sicura. Con l'iniziativa di Inail avremo 90 milioni per l'acquisto di mezzi più sicuri", ha aggiunto il Ministro Lollobrigida.Dall’analisi dei dati presenti negli archivi statistici dell’Inail, aggiornati alla data dello scorso 31 ottobre, emerge cheCirca la metà dei decessi avvenuti in occasione di lavoro è legata alla perdita di controllo di una macchina agricola, frequente è il caso di ribaltamento del trattore."L’andamento degli infortuni è decrescente ma non dobbiamo rassegnarci, anzi dobbiamo rinforzare ancora di più le misure di prevenzione. C’è stato un ulteriore sforzo, la dotazione del bando Isi 2013 è di 90 milioni, è uno sforzo importante e ci auguriamo che le aziende rispondano al bando, aperto lo scorso dicembre. Per noi la parola d’ordine è prevenzione, che vuol dire anticipare i problemi, intervenire prima che si verifichino. Il bando Isi asse 5 Agricoltura è sicuramente uno strumento efficace per cercare di arginare gli infortuni", fa sapere ilsottolineando l’importanza della collaborazione tra diversi soggetti della pubblica amministrazione come avviene con il Masaf e con il ministero del Lavoro.