doValue affonda in Borsa dopo ricalcolo risultati 9 mesi 2023

doValue

doValue

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, dopo che venerdì sera ha comunicato l'approvazione di una, conforme al principio IAS 34 e che quindi sostituisce integralmente la precedente versione approvata il 9 novembre. Il nuovo bilancio registra un risultato netto negativo attribuibile agli azionisti della società controllante di 25,7 milioni di euro, rispetto a un risultato netto positivo per 5,7 milioni di euro registrati nel bilancio preesistente.La nuova versione tiene conto delle assunzioni contenute nel Business Plan preliminare 2024-26 della Regione Iberia approvato dal CdA nella giornata di venerdì, le quali hanno comportato undel gruppo nella Regione Iberica, con un impatto negativo sull'utile netto dei nove mesi pari a -31,4 milioni di euro. Inoltre, a causa di alcuniin Grecia a fine 2023, ha rivisto al ribasso del -2% la guidance di ricavi FY23 precedentemente comunicata.La società terràcon gli investitori per discutere circa l'outlook di mercato, le performance di business e finanziaria, compreso il nuovo resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023.Peggiora la performance di, con unnell'ultimo prezzo battuto, prima di essere sospesa. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,602 e successiva 2,483. Resistenza a 2,957. Il titolo ha