Innovatec lancia la start-up Polyvolt per il riutilizzo dei pannelli fotovoltaici

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha deciso die delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.Polyvolt,, integrando l'innovazione tecnologica di Innovatec all'expertise del fisico Roberto Santinelli (socio al 30%), mira a offrire soluzioni e servizi all'industria per limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo di pannelli fotovoltaici e dispositivi elettrici ed elettronici rigenerati (second hand)."Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo ingresso nel gruppo che conferma, ancora una volta, la strategia di Innovatec, votata alla costante ricerca di soluzioni tecnologiche al servizio della sostenibilità - ha commentatodi Innovatec - Polyvolt si aggiunge ai servizi offerti da Haiki+,nel settore della gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), strategico per l'economia circolare".