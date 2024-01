Sabaf, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

Sabaf

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 20 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, mantenendo ilsul titolo a "" dopo recenti incontri con il management."Nel complesso gli spunti sono stati a nostro avviso interessanti e positivi - si legge nella ricerca - L'unica nota di prudenza riguarda lo start-up dell'induzione, ma la conferma dello start-up del Messico, del ramp-up dell'India e il miglioramento sul trend di domanda sono elementi che confermano come ile, se confermati nei prossimi mesi, danno".Sul fronte dell'rimangono attenti alle opportunità, in particolare nell'elettronica, ma il focus nei prossimi 12/18 mesi è su integrazione di MEC e messa a terra degli investimenti passati. Sulla remunerazione agli azionisti, non ci sono motivi per non ipotizzare un ritorno alnel 2024, dopo l'interruzione nel 2023 legata alle negoziazioni in corso per l'acquisizione di MEC.Equita ha fatto un, migliorando il debito a fine 2023 di 5 milioni di euro, il FCF 2024/25 di 3/2 milioni di euro grazie ai minori capex e limato EPS del 2%/3% per un leggero incremento degli oneri finanziari.Il titolo tratta a 15-12x Adj PE e 12-9x EV/EBIT 2024-25, "se, come pensiamo e come supportato dai recenti commenti, il momentum sulla top-line è in fase di inversione", viene sottolineato.