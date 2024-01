UnipolSai unisce i poliambulatori Dyadea e Santagostino

UnipolSai

(Teleborsa) -, che ha acquisito nel dicembre 2022 i Centri medici Santagostino (Società e Salute S.p.A.),. Nasce così una rete che continuerà a operare attraverso i due brand - Dyadea e Santagostino - tramite 45 strutture polifunzionali presenti nel nord e centro Italia.Con l'ampliamento della rete verrà, si legge in una nota. Confermata l'offerta in diverse città italiane (Milano, Monza, Brescia, Bergamo, Busto Arsizio, Bologna e Roma) dei servizi relativi: prelievi, esami diagnostici, visite specialistiche, interventi chirurgici in regime di day surgery, sedute odontoiatriche, cicli di riabilitazione e fisioterapia e consulti psicologici.