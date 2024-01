Mediobanca Premier punta a 50 miliardi di euro di masse entro il 2026

Mediobanca

(Teleborsa) -ha lanciato oggi, la banca specializzata nellaitaliane. Il rebranding di CheBanca! si inserisce all'interno del Piano Strategico 2023-26 "One Brand - One Culture", che vede come obiettivo prioritario lo sviluppo della divisione Wealth Management.Mediobanca Premier, che ha l'ambizione di diventare leader nella fascia medio-alta del mercato, svilupperà un'offerta di consulenza, gestione e protezione dei patrimoni avvalendosi di prodotti di Asset Management e - tratto distintivo sul mercato - dell'offerta unica di prodotti di Capital Market e di Corporate & Investment Banking di Mediobanca. Un'interazione che consentirà dirispondendo ai bisogni finanziari di una clientela con esigenze più evolute.La crescita di Mediobanca Premier darà un, di cui fanno parte anche le reti Private (Mediobanca Private Banking in Italia e CMB nel Principato di Monaco) e le fabbriche prodotto, raccolte in Mediobanca Asset Management (Mediobanca Sgr in Italia, Polus Capital Management per il credito illiquido e Ram Active Investment per i fondi equity sistematici). Il Wealth Management, sotto la responsabilità del direttore generale Francesco Saverio Vinci, diventerà entro il 2026 primo contributore per commissioni e secondo in termini di ricavi, con elevati livelli di redditività.Mediobanca Premier farà leva sulle competenze dei circa 1.100 professionisti (equamente divisi tra banker e consulenti finanziari) presenti sul territorio nazionale attraverso circa 200 punti vendita, tra filiali e uffici di consulenza finanziaria. Il rinnovamento dell'offerta e l'utilizzo di un nuovo brand farà da volano a unche porterà nell'arco del piano 23-26 le reti di vendita di Mediobanca Premier a crescere da 1.100 a 1.350 professionisti. Tale incremento supporterà l'di euro entro la fine del Piano al 2026."Mediobanca Premier continuerà a gestire i 40 miliardi di euro di raccolta della clientela che ci ha dato fiducia in questi anni e si svilupperà con l'obiettivo di diventare uno dei player più importanti nel segmento Premier, per ladi euro - dichiaradi Mediobanca Premier - Rafforzare le sinergie con tutte le società del Gruppo, e in particolare con il Corporate & Investment Banking, significa per noi diventare un interlocutore d'eccellenza non solo per il risparmio delle famiglie, ma anche per quello di professionisti e imprenditori".