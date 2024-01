Mobilità sostenibile, da Banca Mps e Sace 1,5 milioni di euro a Program di Autonoleggio Fiorentino

(Teleborsa) -ha sottoscritto una favore diimportante realtà toscana che opera da oltre trent'anni nel noleggio a breve e lungo termine. Il finanziamento, della durata di 5 anni, servirà a supportare Program Autonoleggio nel migliorare le proprie performance ambientali attraverso l'acquisto di nuovi autoveicoli, prevalentemente con motorizzazione ibrida, plug in ed elettrica. Un nuovo impegno per accompagnare la transizione verso la mobilità sostenibile, incentivando l'utilizzo di veicoli a basse emissioni di CO2. Un importante obiettivo per Program Autonoleggio, azienda che dispone di una flotta di circa 6mila mezzi, tra veicoli commerciali e autovetture."Le banche hanno un ruolo chiave nell'indirizzare e sostenere i progetti imprenditoriali legati alla sostenibilità economica, ambientale e sociale – ha commentato–. Il finanziamento concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena a Program Autonoleggio per il rinnovo della sua flotta di autoveicoli va proprio in questa direzione e si pone l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto in grado di rispondere ai bisogni della clientela, riducendo contemporaneamente gli impatti sull'ambiente. Grazie alla collaborazione con SACE la Banca prosegue il suo impegno a sostegno delle imprese italiane che vogliono crescere e migliorarsi in una logica green"."Program si è da sempre contraddistinta nel settore per un'attenzione particolare rivolta alla sostenibilità ambientale, sia in relazione alla flotta di noleggio che al benessere aziendale – afferma–. Questo finanziamento ci permette di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti che ci siamo posti, incentivando attraverso il noleggio a lungo termine l'utilizzo da parte dei nostri Clienti di veicoli con motorizzazioni green, che oltre ad avere un minor impatto ambientale portano anche ad una riduzione dei costi di gestione per le flotte aziendali".Questa operazione rientra nell'ambito dellanella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana e può rilasciare garanzie Green su progetti domestici in grado di supportare lo sviluppo di un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a favorire il passaggio ad una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.