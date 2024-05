Cherry Bank: finanziamento Sace Futuro da Euro 10 milioni a favore del Gruppo Renco

(Teleborsa) -, banca specializzata nel supporto alle imprese, nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli NPL all’acquisto di, e nel comparto del Wealth Management, ha il piacere di annunciare il completamento di un'operazione di finanziamento Sace Futuro daa supporto di, nota realtà operante a livello internazionale nei settori dell'ingegneria, del general contracting e dello sviluppo di progetti. Il finanziamento, della durata di 48 mesi, è destinato a coprire le esigenze di capitale circolante necessarie per l'approntamento di forniture strategiche nelle aree delle infrastrutture sociali ed energetiche.Assistito da una Garanzia Sace Futuro al 70%, nel dettaglio ilpermetterà la realizzazione di importanti progetti quali padiglioni scientifici universitari, un parco eolico e la fornitura diintegrati su centrali di compressione gas. Questi progetti non solo contribuiranno significativamente alla crescita e al miglioramento delle infrastrutture in questione, ma sosterranno anche l'innovazione e lo sviluppo sostenibile.“Cherry Bank è orgogliosa di sostenere Renco Group in queste iniziative vitali per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese” ha affermato, responsabile Corporate Banking di Cherry Bank “siamo consapevoli che lavorando al fianco di progetti di questa tipologia rafforziamo il nostro già forte impegno verso lo sviluppo economico delle aziende e della loro competitività nonché verso la sostenibilità ambientale”.