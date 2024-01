PIL Italia, le stime di Prometeia: +0,7% nel 2023, nel 2024 si rallenta ancora (+0,4%)

(Teleborsa) - L'istituto di ricercaha stimato che l'economia italiane si sia contratta dello 0,1% nel quarto trimestre e conferma le sue previsioni sul PIL per il 2023 e il 2024 rispettivamente allo 0,7% e allo 0,4%. Ilha registrato una crescita modesta nel terzo trimestre del 2023, con un leggero aumento dello 0,1% su base trimestrale, in miglioramento rispetto al calo dello 0,4% del secondo trimestre. La crescita delè stata trainata dallainterna ed estera, mitigata da una significativa diminuzione dell'accumulo di scorte.L'inflazione è in forte calo, principalmente a causa delle riduzioni dei prezzi dell'che, a causa del picco del 2022, consentono confronti anno su anno favorevoli – ha spiegato Prometeia – secondo cui nel 2024 l'dovrebbe attestarsi al 2,1%, con un'inflazione core al 2,5%. Per quanto riguarda la, l'istituto prevede che, nel 2024, il rapporto debito/PIL salirà al 142,4%, mentre il rapporto deficit/Pil scenderà al 4,7%.