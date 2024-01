Scuola, recepimento direttive UE: Anief rivendica diritti precari e parità di trattamento

(Teleborsa) - E' in corso l'esame in commissione dellae l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2022-2023), esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei.Per quanto concerne lail sindacatoricorda che "se l’anno scolastico 2023-2024 si è aperto con un numero diè proprio responsabilità dei governi che non hanno tenuto conto delle indicazioni europee contenute nella Direttiva 70/1999, relativa proprio all’tra contratti e tempo determinato e indeterminato".Per il giovane sindacato della scuola, in tema di precariato,che comprenda la stabilizzazione ed i risarcimenti danni, ma anche l'annullamento delledi cui è vittima il personale precario. Per questounper la stabilizzazione; la; lagiuridico ed economico del personale precario;per il personale precario;a tutti i supplenti.Il sindacato rappresentativo Anief, dopo aver denunciato nel 2010 l’abuso dei contratti a termine dei precari italiani ed avere ottenuto nel 2014 una prima sentenza di condanna della legislazione italiana con la sentenza Mascolo dinanzi alla Corte di giustizia europea, dimostra di essere, con queste richieste di modifica, fedele interprete della norma comunitaria.