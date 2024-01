Ambienta SGR acquista la maggioranza di Frigoveneta

(Teleborsa) -, uno dei più importanti asset manager europei focalizzato esclusivamente sulla sostenibilità ambientale, ha. Ambienta affiancherà i fondatori Giovanni Degan, Roberto Mambrin e Paolo Dall'Aglio, che manterranno una partecipazione significativa e un importante ruolo nello sviluppo del progetto. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.Fondata nel 1980 e con sede a Villa Bartolomea (Verona), Frigoveneta si occupa di progettazione, realizzazione e vendita didestinati principalmente ai settori della grande distribuzione organizzata e della logistica del freddo.In un mercato fortemente frammentato, Frigoveneta si differenzia dalla concorrenza grazie alle sue competenze tecniche ed è ben posizionata per, si legge in una nota. Ambienta supporterà la società nel raggiungere l'obiettivo di diventare il principale fornitore indipendente di soluzioni per impianti di refrigerazione centralizzati in Italia, costruendo contemporaneamente una presenza strutturata sul mercato europeo."Questo è il nostro(settore del riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione, ndr), un mercato chiaramente guidato da trend ambientali e sul quale Ambienta ha costruito nel tempo una forte competenza interna - Francesco Lodrini, Private Equity Partner di Ambienta - L'operazione inoltre si configura come un".