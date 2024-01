Azimut Direct supera il miliardo di euro di operazioni all'attivo

Azimut

(Teleborsa) -, società del Gruppospecializzata in minibond, direct lending, public e private equity, ha raggiunto. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una diversificata strategia finanziaria, con il direct lending che si è distinto come principale strumento, si legge in una nota.Più precisamente, si tratta di 1 miliardo e 180 milioni di euro, sommando leservite a partire dal 1° luglio 2021, data di nascita dell'azienda."Azimut sostiene da tempo l'economia reale e accompagna le PMI nel mercato dei capitali grazie a soluzioni di equity e di credito - commenta l'- con oltre 22.000 aziende analizzate, 2.200 aziende incontrate e 218 operazioni concluse, siamo davvero soddisfatti per il pragmatismo che abbiamo vissuto insieme a tanti imprenditori. Abbiamo creduto nelle competenze interne al Gruppo Azimut e nella tecnologia fintech per continuare a migliorarci".Seppur trasversale per industry, il supporto di Azimut Direct alla crescita delle imprese nazionali riflette una volontà di sviluppo del paese su alcuni macro-comparti, come testimonia la percentuale settoriale delle operazioni concluse dalla società: il mondo(55%), l'ambitoe Servizi innovativi (29%), nonché l'eccellenza del(10%).