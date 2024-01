Cina, dati misti alla fine dell'anno. Il PIL sale del 5,2% nel 2023

(Teleborsa) -. Sebbene la crescita abbia registrato una forte accelerazione rispetto al modesto +3% osservato nel 2022, il dato dell'anno appena concluso è stato raggiunto anche grazie a una base di confronto più bassa, dato che il paese era ancora alle prese con la pandemia di COVID-19 fino all'inizio del 2023.Inoltre, il fatto che il tasso sia stato in linea con l'obiettivo ufficiale di Pechino di "circa il 5%" non è stato una sorpresa, dato che ilaveva rivelato la cifra il giorno prima al World Economic Forum di Davos.Ildell'anno ha registrato, invece, un'espansione dell'1% dell'economia su base congiunturale (+1% atteso, +1,5% il trimestre precedente), mentre l'aumento tendenziale è stato del 5,2%, inferiore al +5,3% atteso dagli analisti (+4,9% il trimestre precedente).Altri indicatori sono stati contrastanti nell'ultimo mese del 2023: laè aumentata del 6,8% a dicembre rispetto a un anno fa, e si confronta con l'aumento del 6,6% previsto dagli economisti; lesono cresciute del 7,4%, rispetto a una previsione di un aumento dell'8%; gliin immobilizzazioni sono cresciuti del 3% per l'intero anno, meglio del previsto aumento del 2,9%; il tasso di disoccupazione cinese è cresciuto inaspettatamente al 5,1% a dicembre, rispetto al 5,0% del mese precedente.