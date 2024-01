UE accetta impegni di Renfe per concorrenza nella vendita di biglietti online

(Teleborsa) - Laha. Gli impegni rispondono alle preoccupazioni preliminari della Commissione in materia di concorrenza relative al rifiuto di Renfe, la compagnia ferroviaria pubblica della Spagna, di fornire tutti i suoi contenuti e dati in tempo reale relativi ai suoi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri alle piattaforme di biglietteria rivali.Nell', la Commissione hasulla preoccupazione che Renfe potesse aver abusato della sua posizione dominante nel mercato spagnolo del trasporto ferroviario di passeggeri rifiutandosi di fornire alle piattaforme di biglietteria rivali: (i) il contenuto completo relativo alla sua gamma di biglietti, sconti e funzionalità; (ii) dati in tempo reale (pre-viaggio, durante il viaggio o post-viaggio) relativi ai suoi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.Per rispondere alle preoccupazioni preliminari della Commissione, Renfe ha offerto alcuni impegni, che sono stati testati tra il 26 giugno e l'8 agosto 2023. Alla luce dell'esito di questo test di mercato, Renfe ha modificato gli impegni inizialmente proposti.La Commissione ha ritenuto che gli impegni, come modificati, risponderebbero ai suoi dubbi preliminari in materia di concorrenza riguardo al presuntoda parte di Renfe nel mercato spagnolo della distribuzione online di biglietti ferroviari per passeggeri. Ha pertanto deciso di renderli giuridicamente vincolanti per Renfe."La decisione di oggi- ha commentato la vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza - D'ora in poi, le piattaforme di biglietteria indipendenti avranno accesso a tutte le informazioni necessarie per innovare e competere efficacemente con i canali di distribuzione online di Renfe. Ciò è fondamentale per servizi ferroviari più convenienti e per promuovere mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente"