Petrolio, Aie: crescita della domanda globale dimezzata nel 2024

(Teleborsa) - Secondo l'ultimo rapporto mensile dell'(Aie) nell'ultima parte del 2023 e nel 2024 la crescita delladirisulterà praticamente dimezzata, a riflesso del venir meno dello scatto che si era innescato con la revoca delle restrizioni imposte dai governi a motivo del Covid, che ha avuto un netto impatto anche sulla domanda di trasporti e viaggi. Secondo l'Aie nella domanda globale di greggio è cresciuta per 1,7 milioni di barili al giorno, fronte di 3,2 milioni di barili registrati nel secondo e terzo trimestre.Anche per quest'anno la crescita è attesa in netta frenata a, a fronte dei più 2,3 milioni di barili della media 2023. Secondo le stime dell'agenzia a crescere sarà però l': +1,5 milioni di barili che permetteranno di raggiungere un nuovo record di 103,5 milioni di barili al giorno. Numeri sostenuti dalle forniture di Usa, Brasile, Guayana e Canada. La produzione complessiva dei paesi che non aderiscono all'(Opec+) sarà infatti quasi interamente responsabile della crescita totale di offerta, laddove da parte del cartello allargato è attesa una sostanziale stabilità.Da anni l'ha riadottato una strategia di contenimento dell'offerta volta a sostenere le quotazioni. Più di recente le sue restrizioni sono state ulteriormente favorite anche dalleche circondano la guerra tra Israele e i terroristi di, che vede soprattutto diversi Stati arabi irritati. Guardando alle tensioni sui traffici nel Mar Rosso parallelamente provocate dagli attacchi dei milizianidello, l'Aie ha rilevato accresciuti timori di escalation che "potrebbero danneggiare le forniture di petrolio tramite scali chiave. Sebbene la produzione dinon abbiano subito ricadute, un crescente numero di petroliere e cargo vengono dirottati dall'area".Oggi i prezzi del petrolio risultano essere in moderato rialzo. A metà giornata il barile di, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna lo 0,60% a 78,35 dollari. Ilsale dello 0,84% a 73,17 dollari.Ieri l'ha pubblicato il suoin cui prevede che sulla media di quest'anno la domanda globale di petrolio cresca per 2,2 milioni di barili al giorno, mentre sulstima una crescita "robusta", pari a 1,8 milioni di barili al giorno.