RedFish, assemblea approva autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, haper l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato in un numero massimo di azioni ordinarie RedFish LongTerm Capital non superiore al 20% del capitale sociale, per une per un periodo di diciotto mesi.