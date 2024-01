UE autorizza l'acquisizione di Liberty Seguros da parte di Generali

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni,della spagnola Liberty Seguros da parte dell'italiana. L'operazione riguarda principalmente il settore assicurativo danni in Portogallo, dove le attività di Liberty Seguros e Generali si sovrappongono. Il deal era stato annunciato a giugno 2023 La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato l'impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società e il fatto che le società continueranno a far fronte alla concorrenza di numerosi forti rivali. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame della concentrazione.