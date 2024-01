Arcline Investment Management acquista Kaman per 1,8 miliardi di dollari

Kaman

(Teleborsa) -, azienda statunitense che opera nei mercati aerospaziale e della difesa, medico e industriale, ha stipulato un, società di private equity orientata alla crescita con una profonda esperienza negli investimenti in attività industriali orientate alla tecnologia, in una transazione interamente in contanti con un enterprise value totale di circa. Al completamento della transazione, Kaman diventerà una società privata.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Kaman riceverannoin contanti. Il prezzo rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Kaman il 18 gennaio 2024, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima dell'annuncio della transazione, e un premio di circa il 110% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume degli ultimi 90 giorni.