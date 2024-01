Cina, banca centrale conferma tassi come atteso

(Teleborsa) - Laha confermato i tassi di finanziamento loan prime rate (LPR) a 1 anno e 5 anni rispettivamente al 3,45% e al 4,20%. La mossa della banca centrale cinese era attesa dagli analisti.I tassi LPR sono i tassi di riferimento delle banche cinesi per la determinazione dei tassi dei prestiti e delle rate sui mutui.La scorsa settimana l'istituto centrale ha mantenuto invariati i tassi a 1 anno al 2,5% . Una mossa che ha sorpreso i mercati, che avevano scommesso su un taglio al 2,4%.I tassi MLF della Cina sono i tassi di interesse applicati ai prestiti che la People’s Bank of China eroga alle banche per un periodo compreso tra 6 mesi e un anno.In quell'occasione la banca centrale ha annunciato inoltre di aver iniettato 995 miliardi di yuan nel sistema finanziario cinese, a fronte di prestiti MLF per un valore di 779 miliardi di yuan previsti scadere nell’arco di questo mese.