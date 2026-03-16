Appuntamenti macroeconomici: settimana del 16 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 16/03/2026
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,2%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 0,9%)
13:30 USA: Empire State Index (atteso 4 punti; preced. 7,1 punti)
14:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 2,3%)
14:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 37 punti; preced. 36 punti)
Martedì 17/03/2026
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,5%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,4%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 38,9 punti; preced. 58,3 punti)
15:00 USA: Vendita case in corso (preced. 70,9 punti)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,2%; preced. -0,8%)
Mercoledì 18/03/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -485 Mld ¥; preced. -1.152,7 Mld ¥)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,6%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,2%)
13:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,9%)
13:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,7%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,82 Mln barili)
Giovedì 19/03/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -9,5%; preced. 19,1%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 2,2%; preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,2%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 24,5K unità; preced. 28,6K unità)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (preced. 3,3%)
13:30 USA: PhillyFed (atteso 17,5 punti; preced. 16,3 punti)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità)
15:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:00 USA: Vendita case nuove (atteso 723K unità; preced. 745K unità)
15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,7%)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -38 Mld piedi cubi)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1%)
Venerdì 20/03/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,6%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. -3%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 17,2 Mld Euro; preced. 15 Mld Euro)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 5,65 Mld Euro; preced. 6,04 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (preced. 12,6 Mld Euro)
11:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile
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