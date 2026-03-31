Appuntamenti macroeconomici del 31 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 31/03/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2,1%; preced. 4,3%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,9%; preced. 1,8%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)
08:00 Regno Unito: Partite correnti (atteso -23,9 Mld £; preced. -12,1 Mld £)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 0,9%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,3%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 1,9%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
12:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,5%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,4%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 54,5 punti; preced. 57,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 88 punti; preced. 91,2 punti)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```