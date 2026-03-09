Appuntamenti macroeconomici: settimana del 9 marzo 2026

(Teleborsa) - Lunedì 09/03/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 960 Mld ¥; preced. 728,8 Mld ¥)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,1%; preced. -1,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,2%)
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 113,2 punti; preced. 111 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso -4,2%; preced. 7,8%)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso 1%; preced. -1,9%)
10:30 Unione Europea
: Indice Sentix (atteso -3,1 punti; preced. 4,2 punti) Martedì 10/03/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,9%)
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. -0,7%)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 17,1 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -600 Mln Euro)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -4,6 Mld Euro; preced. -4,8 Mld Euro)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,7%)
15:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 3,89 Mln unità; preced. 3,91 Mln unità)
15:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%) Mercoledì 11/03/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,1%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)
12:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 11%)
13:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,4%)
13:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
15:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili) Giovedì 12/03/2026
13:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 213K unità)
13:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. 6,2%)
13:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. 4,3%)
13:30 USA
: Permessi edilizi (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità)
13:30 USA
: Apertura cantieri (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -66,1 Mld $; preced. -70,3 Mld $)
15:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -132 Mld piedi cubi) Venerdì 13/03/2026
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (preced. -22,72 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 0,3%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,4%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 3,2%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,2%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)
13:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)
13:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 4,4%)
13:30 USA
: Spese personali, mensile (preced. 0,4%)
13:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,9 punti; preced. 56,6 punti)