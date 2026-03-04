Milano 3-mar
Appuntamenti macroeconomici del 4 marzo 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Mercoledì 04/03/2026
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 38,2 punti; preced. 37,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,8 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,6%; preced. 5,6%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,7%; preced. -2,1%)
11:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 50K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili)


