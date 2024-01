Eventi e scadenze: settimana del 22 gennaio 2024

Venerdì 19/01/2024

Lunedì 22/01/2024

Gismondi 1754

Home Bancorp

Logitech International

United Airlines Holdings

Martedì 23/01/2024

3M

AbitareIn

First Bancorp

General Electric

Invesco Ltd

Johnson & Johnson

Lockheed Martin

Logitech International

Netflix

Procter & Gamble

Texas Instruments

Mercoledì 24/01/2024

Abbott Laboratories

AT&T

Cembre

Grifal

Snam

Tesla Motors

Tod's

Giovedì 25/01/2024

Aeffe

American Airlines

De' Longhi

Intel

Italian Exhibition Group

Levi Strauss

Ferragamo

STMicroelectronics

Visa

Xenia Hotellerie Solution

Xerox Holdings

Snam

Venerdì 26/01/2024

American Express

Colgate-Palmolive

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -- Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Bruxelles - Riunione informale dei ministri del Commercio- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Inizia la riunione di politica monetaria09:00 -- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. I ministri dell'UE discuteranno sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, sulla situazione in Medio Oriente e su temi di attualità16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa all’evento “Ascoltare la storia, per non dimenticare. Testimonianze e ricordi dei ‘giusti’ italiani” con la partecipazione dell’Orchestra e coro dell’Accademia Teatro alla Scala- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:30 -- Bruxelles - La 10a sessione del consiglio segna il 20º anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione nel 2004. La riunione sarà presieduta dall'alto rappresentante Josep Borrell, mentre per l'Egitto la guida sarà affidata al ministro degli Esteri Sameh Shoukry09:30 -- Confindustria, Roma - Evento organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con ENEA e Confindustria. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Langella, Direttore Generale Confindustria e Giorgio Graditi, Direttore Generale ENEA09:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra una delegazione della Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE)10:45 -- L'evento, organizzato da Compagnia di San Paolo con il Presidente Francesco Profumo e il Segretario Generale Alberto Anfossi, si svolge al Conservatorio Statale di Musica ‘Giuseppe Verdi’ a Torino11:00 -- Trento - Conferenza stampa di presentazione di HOSPITALITY – Il Salone dell’Accoglienza 2024, la 48a edizione della fiera internazionale leader in Italia nel settore Ho.Re.Ca. che si svolgerà a Riva del Garda11:00 -- La presentazione del Rapporto 2023 di italiadecide “La conoscenza nel tempo della complessità. Educazione e formazione nelle democrazie del XXI secolo” si svolge a Montecitorio. Saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Introduzione di Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide13:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini17:30 -- Appuntamento di Dentons “Dal Regolamento sulla deforestazione alla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità”. Nuovi obblighi per le imprese italiane in materia di business and human rights. L'evento si svolge presso lo studio Dentons a Milano- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Anversa - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni09:00 -- L'evento si svolge a Roma, al Parco dei Principi. Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Roscioli, Presidente Federalberghi Roma e Gianluca De Gaetano, Direttore Federalberghi Roma10:30 -- Museo dell’Ara Pacis, Roma - Al convegno organizzato da Bain & Company Italia e Key2People "Next Generation Leadership: il ricambio della classe dirigente come elemento di competitività del Paese", interverranno Istituzioni e top manager tra i quali, il CEO di Pirelli, l'AD del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e l'AD di BNL e Responsabile BNP Paribas per l’Italia14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti15:00 -- Palazzo San Macuto - Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l’audizione di Lilia Cavallari, presidente, e di altri rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio15:00 -- Montecitorio - Si svolgono le interrogazioni a risposta immediata – question time con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Piano strategico 2023-2027- Risultati di periodo- CDA: Esame dei dati di vendita dell’esercizio 2023- Villa Magistrale, Roma - Al centro dell’evento il ruolo della diplomazia umanitaria e culturale in uno scenario internazionale ricco di sfide tra conflitti, nuove tecnologie e transizione digitale e sostenibile. Tra gli interventi, Paolo Scaroni, Presidente ENEL- Borsa Italiana - 22esima edizione della Convention del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare. I principali player del mercato immobiliare si incontreranno per un confronto sullo stato dell’arte e per la crescita del settore. Ci saranno Imprese Quotate, Istituti di Credito, Network Immobiliari, Property e Facility Services, SIIQ, Advisor, Analisti, Investitori, Legali e Sviluppatori- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio09:30 -- Torino - Cerimonia di premiazione degli ESG Challenge 2024 di Iren. Parteciperanno esperti e ospiti italiani e internazionali, provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa e della finanza, verranno premiate le migliori tesi di laurea e dottorato sui temi della sostenibilità e delle sfide ESG (Environmental, Social,Governance). Interviene, tra gli altri, Luca Dal Fabbro, Presidente Iren10:00 -- Roma - All'evento "Digitale per crescere. Innovazione, crescita, trasformazione" ci sarà la presentazione del Rapporto "Il Digitale in Italia 2023" - Vol. 2. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Confindustria (videomessaggio) e Anitec-Assinform e il Sottosegretario di Stato, Alessio Butti11:00 -- Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alla Celebrazione del “Giorno della Memoria”11:00 -- Chiostro del Bramante, Roma - All'evento di Autostrade per l’Italia, saranno presenti, tra gli altri, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Matteo Salvini, il DG di Energy Evolution Eni Giuseppe Ricci e l’AD di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi11:00 -- Palazzo di Giustizia, Roma - La cerimonia dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipa alla cerimonia il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida14:15 -- Riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Approvazione dei Ricavi di vendita consolidati esercizio 2023- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Piano Industriale 2023-2028- Risultati di periodo- CDA: Esame dei Ricavi Preliminari 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo10:00 -- Appuntamento: La presentazione del Piano strategico 2023-2027 si terrà a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Alle 13.00 circa è prevista la conferenza stampa con il CEO Stefano Venier e il CFO Luca Passa- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Bilancio mensile finanza pubblica- Il 7* meeting annuale IMF verrà ospitato dalla Bank of Englandd. il workshop si propone di offrire ai ricercatori la possibilità di presentare lavori rilevanti per questioni di economia e finanza internazionale- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 dicembre 202308:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 4° trimestre 202310:00 -- Il dibattito "Intelligenza Artificiale, opportunità di sviluppo e compliance normativa", organizzato da PwC Italia, si svolgerà alla presenza di rappresentanti della politica e dell’impresa italiana, in Torre PwC a Milano. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente e AD di PwC Italia e il Presidente di Assolombarda- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Sidney chiusa per festività- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2023-2028 alla comunità finanziaria