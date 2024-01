Ex Ilva, Urso e Calderone convocano sindacati indotto

(Teleborsa) -e, hanno convocato per mercoledrappresentanti sindacali afferentiper un aggiornamento sulla situazioneanche al fine di predisporredopo quanto previsto dal decreto recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri a sostegno delle aziende e dei lavoratori dell'indotto. È quanto riferisce una nota congiunta. L'incontro segue quello avuto dai due ministri venerdì scorso con le associazioni delle aziende della filiera.Intanto, nell'ultimo incontro con i sindacatil'esecutivo ha ufficializzato"sarà garantita la liquidità corrente qualora sia avviata la procedura di amministrazione straordinaria" per l'azienda.Prestito ponte che la Commissione europea "non commenta" , limitandosi a ricordare che sta all'Italia ora valutare se il prestito-ponte che si ipotizza possa essere concesso,, all'azienda siderurgica costituisca un aiuto di Stato, e in questo caso notificarlo all'Ue prima di concederlo. Lo ha detto nei giorni scorsi aa portavoce per la Concorrenza della Commissione, Lea Zuber, rispondendo alla domanda di una giornalista durante il briefing quotidiano per la stampa dell'Esecutivo comunitario."Sta agli Stati membri valutare se una specifica misura coinvolga aiuti di Stato, ai sensi del diritto comunitario, eha puntualizzato la portavoce.