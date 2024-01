Olidata aggiorna piano: ricavi a 126 milioni di euro nel 2026

Olidata

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, stima di aver generato nell'operativi consolidati pari a circa 100 milioni di euro, in crescita del 100% rispetto all'esercizio precedente, e unconsolidato pari a circa 6 milioni di euro, in crescita del 300%.Il CdA ha approvato una revisione e un aggiornamento del piano industriale 2023-2025, che era stato approvato in data 17 febbraio 2023. Ilconsidera un orizzonte temporale esteso fino all'esercizio 2026 e si basa anche sull'osservazione dell'andamento del gruppo nell'esercizio 2023.Leprevedono di: consolidare l'attuale posizionamento di mercato per cogliere al meglio le opportunità del settore ICT; mantenere una forte focalizzazione nel settore Infrastructure, con l'obiettivo di una modifica del mix hardware-software dei ricavi a favore della seconda categoria, caratterizzata da maggiori tassi di crescita; sviluppare le attività legate ai servizi ICT, caratterizzati da maggiore marginalità ed elevati tassi di crescita; accrescere le attività legate al comparto dei cosiddetti Digital Enabler, in particolare facendo leva su soluzioni in ambito CyberSecurity, Big Data & Analytics, Artificial Intelligence & Machine Learning; ampliare e rafforzare le competenze e la capacità operativa di sviluppo in-house di software e piattaforme informatiche; incrementare la presenza territoriale in aree strategiche in cui operano grandi utilizzatori di infrastrutture, quali banche e assicurazioni, accanto ad un ampio bacino di PMI.La strategia di sviluppo - si legge in una nota - comprende anche laattraverso operazioni di acquisizione di partecipazioni sociali, aziende e rami d'azienda nonché aggregazioni aziendali, la cui attuazione sarà collegata alle opportunità di mercato che di volta in volta si concretizzeranno; prudenzialmente non sono stati riflessi nel Piano 2024-2026 elementi di crescita relativi a tali possibili operazioni.Lecontenute nel Piano Industriale 2024-2026 sono state assunte - in un'ottica prudenziale - rispetto alla performance del gruppo nell'esercizio 2023 - in conformità alle previsioni di mercato e come tali prevedono una crescita media annua del fatturato di circa il 7% nell'arco di piano. L'obiettivo è il raggiungimento nel 2026 di ricavi operativi consolidati pari a circa"Il lavoro e i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo esercizio, hanno visto una crescita così significativa dei ricavi e delle marginalità di gruppo che, nonostante le complicate e persistenti condizioni di mercato, sono il miglior modo di rappresentarci - ha commentato l'- Un'azienda italiana che ha l'obiettivo di essere a supporto della crescita del paese in contesti che saranno i nuovi terreni di confronto internazionale come la Cyber Security e l'Intelligenza Artificiale. Siamodi essere un gruppo animato da tali valori".