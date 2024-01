Enel, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno incrementato a(dai precedenti 7,5 euro, +7%) ilsu, colosso energetico italiano, confermando la" sul titolo. Gli analisti affermano che Enel rimane il titolo preferito nel sotto-settore delle integrated utilities, offrendo esposizione a crescenti investimenti nelle reti e attività retail in crescita in Italia, oltre a un interessante sconto del 10% peredsu base mark-to-market.Il broker ritiene che Enel offra creazione di valore attraverso il self-help e il continuo processo di semplificazione del gruppo, guidato dal nuovo management team. Pensa anche che sia probabile che ilcontinui nei prossimi tre anni, favorendo le affiliate esistenti verticalmente integrate in Italia, Spagna, Cile, Brasile e Colombia. Inoltre, è atteso che Enel riesca a portare a termine il restante piano di cessione di 3,3 miliardi di euro nel 2024 e a vedere una certa riduzione della leva finanziaria in bilancio come conseguenza dei flussi di cassa in entrata derivanti dalle cessioni firmate nel 2023.Barclays ha ridotto le ipotesi sui prezzi dell'energia elettrica per il 2025, il che è completamente compensato da un aumento delle ipotesi di riduzione dei costi, poiché ritiene che ildi 1,2 miliardi di euro all'anno sia cresciuto in credibilità in seguito alla realizzazione di alcune di queste sinergie nel 2023.A un, Enel viene scambiato con unorispetto al multiplo medio per le utility integrate europee coperte da Barclays.