ASML, utile sale a 7,8 miliardi di euro nel 2023. Buoni ordini

ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttoriha chiuso ildel 2023 con vendite nette pari a 7,2 miliardi di euro (vs 6,7 miliardi un anno prima), margine lordo del 51,4% (vs 51,9%) e utile netto di 2,0 miliardi di euro (vs 1,9 miliardi). Nell'le vendite nette sono stati pari a 27,6 miliardi di euro (vs 21,2 miliardi nel 2022), margine lordo del 51,3% (vs 50,5%) e utile netto di 7,8 miliardi di euro (vs 5,6 miliardi). Glisono stati pari a 9,2 miliardi di euro nel quarto trimestre.ASMLche le vendite nette per ilsaranno simili a quelle del 2023. Inoltre, prevede un fatturato netto per il primo trimestre del 2024 compreso tra 5,0 e 5,5 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 48% e il 49%."L'industria dei semiconduttori continua a lavorare nella- ha affermato il- Anche se i nostri clienti non sono ancora sicuri della forma della ripresa del mercato dei semiconduttori quest'anno, ci sono alcuni segnali positivi. I livelli delle scorte del mercato finale del settore continuano a migliorare e i livelli di utilizzo degli strumenti litografici stanno iniziando a mostrare miglioramenti. La nostra forte acquisizione di ordini nel quarto trimestre supporta chiaramente la domanda futura"."ASML prevede costi di ricerca e sviluppo di circa 1.070 milioni di euro e costi SG&A di circa 300 milioni di euro - ha spiegato * Nonostante i segnali positivi sopra descritti, manteniamo la nostra visione conservativa per l'intero anno e prevediamo che i ricavi per il 2024 saranno simili a quelli del 2023. Prevediamo inoltre che il 2024 sarà un".