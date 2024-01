Azimut, fondo Infrastructure & Real Asset ESG acquisisce Envision

Azimut

(Teleborsa) -, fondo del Gruppo, ha, diventandone il socio di maggioranza con una. Envision, già partecipata anche da CDP Venture Capital SGR attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, è una PMI innovativa che disegna e sviluppa infrastrutture e servizi tecnologici in ambito Smart City, efficienza energetica e comunità energetiche rinnovabili attraverso la trasformazione smart degli arredi urbani e degli elementi infrastrutturali, nel rispetto della sostenibilità ESG.L'investimento di AZIMUT ELTIF Infrastructure & Real Asset ESG in Envision, per circa, è volto a sostenerne il piano di sviluppo che prevede significativi investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche innovative e la realizzazione di progetti finalizzati alla transizione energetica al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane e alla digitalizzazione e efficienza delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso modelli di PPP (partenariato pubblico-privato)."Siamo molto soddisfatti dell'investimento effettuato in Envision che, con il suo modello di business incentrato sulle Smart City, replicabile e scalabile, offre soluzioni tecnologiche innovative, promuovendo l'efficienza energetica e il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane ed è, finalizzato a generare valore e ritorni stabili per i nostri investitori e, dall’altro lato, di effettuare investimenti sostenibili e ESG compliant, con obiettivi e risultati di impatto positivi e misurabili nel tempo", ha commentato, AD RE & Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR.